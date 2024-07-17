Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по территории России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вашингтон дал карт-бланш президенту Украины Владимиру Зеленскому на нанесение новых ударов по территории России. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: U.S. Army

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в США «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном». «Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира», — предостерег Полищук.

Он также указал, что вне всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами. «Они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым, — продолжил дипломат. — Что касается безопасности российского Крыма и его жителей, то она является безусловным приоритетом. Делается все, чтобы она была надежно обеспечена».