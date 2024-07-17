МИД РФ: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по территории России

Он также указал, что вне всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами. «Они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым, — продолжил дипломат. — Что касается безопасности российского Крыма и его жителей, то она является безусловным приоритетом. Делается все, чтобы она была надежно обеспечена».