МИД РФ: США дали карт-бланш Зеленскому на нанесение ударов по территории России

«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в США «продолжают грезить иллюзиями собственного превосходства» и рассчитывают нанести России «стратегическое поражение», а затем «отсидеться в безопасности за океаном». «Мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана, замешанного на высокомерии и недооценке противника. Последствия могут быть непредсказуемыми и для США, и для всего мира», — предостерег Полищук.
Он также указал, что вне всяких сомнений ракетная атака на Севастополь обеспечивалась американскими военными специалистами. «Они осуществляли целенаведение, используя барражировавший в том районе беспилотник Пентагона. На этот счет американскому послу в Москве и властям США были сделаны жесткие представления с предельно четким сигналом, что возмездие за теракт будет неотвратимым, — продолжил дипломат. — Что касается безопасности российского Крыма и его жителей, то она является безусловным приоритетом. Делается все, чтобы она была надежно обеспечена».