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Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, ситуация напряженная, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый — сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части», — сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья добавил, что сфере безопасности по понятным причинам уделяется особое внимание. «Мировое сообщество, в том числе профильные международные организации, продолжают закрывать глаза на угрозы терактов в Приднестровье», — отметил Красносельский.

Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье «Диверсия».

Пятого апреля пресс-служба министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщила, что дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, были нанесены незначительные повреждения, жертв нет.

Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.

В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели «красный» уровень террористической опасности, затем снизили его до «желтого».