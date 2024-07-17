Террористическая угроза Приднестровью сохраняется, заявил лидер ПМР

«Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый — сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части», — сказал Красносельский.