Маск объявил переезд SpaceX в Техас из-за закона о сексуальной ориентации детей

«Это последняя капля. Из-за этого закона и многих других, предшествовавших ему, направленных против семей и компаний, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, штат Калифорния, на базу Starbase в Техасе», — написал Маск на своей странице в соцсети X.