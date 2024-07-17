FT узнала о плане нового премьера Британии «перезагрузить» отношения с ЕС

Источник из ЕС сказал, что премьер, вероятно, обсуждал это с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По словам собеседника FT, для союза «разумно» провести саммит с ближайшим соседом — Британией, если он проводит подобные мероприятия, например, с США или АСЕАН.