Глава Приднестровья раскритиковал милитаризацию Молдавии

«Фактор дестабилизации — как раз милитаризация соседней Молдовы. Политики в Кишиневе могут сколько угодно говорить, что этого процесса нет, но факты — упрямая вещь. А они таковы, что Молдова из года в год увеличивает военный бюджет, получает от зарубежных партнеров беспрецедентное финансирование на перевооружение и модернизацию армии по стандартам НАТО», — сказал Красносельский.
Глава ПМР обратил внимание на то, что в Тирасполе наблюдают регулярные поставки Кишиневу военной техники, вооружений и снаряжения, дронов, ПВО и так далее. По его словам, на днях Молдавия получила новый пакет американского вооружения, прежде всего 20 автомобилей «Хамви». «Едва ли не ежемесячно прибывают воинские подразделения западных стран для участия в совместных учениях», — отметил Красносельский.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.