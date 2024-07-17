Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России до 60 дней

Правительство Таиланда заменило временно разрешённый 60-дневный безвизовый период нахождения в стране для граждан России и 93 других стран на постоянный. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости, соответствующий приказ, утверждённый главой премьер-министром страны Сеттхой Тхависином, был опубликован накануне государственном издании Royal Government Gazette, аналогичном российскому порталу правовых актов.
— Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней. Настоящий приказ действует начиная с 15 июля 2024 года, — указано в опубликованном документе.
Отмечается, что Россия и Таиланд более 15 лет предоставляют на взаимной основе 30-дневный безвизовой въезд гражданам РФ в Таиланд и гражданам Таиланда в РФ в соответствии с межправительственным соглашением по этому вопросу. Кроме него в настоящее время для россиян действует 60-дневный безвизовой въезд в Королевство, который был разрешен отдельным приказом МВД Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения, он действует до 31 октября.
Помимо этого, как сообщает уже ТАСС, министерство внутренних дел Таиланда недавно опубликовало ряд предложений, которые предусматривают введение визовых послаблений для «цифровых кочевников», работающих удаленно по всему миру, и тех, кто собирается получать образование в Таиланде. Все они получили поддержку правительства.
Так, иностранцам, которые планируют работать на территории королевства, будет разрешено находиться в стране до 180 дней с правом продления еще на такой же срок по специальной визе, срок действия которой составляет 5 лет.
Эту же визу смогут получить желающие заниматься тайским боксом, изучением тайской кулинарии, медицинские туристы, участники научных и музыкальных фестивалей. Кроме того, иностранные студенты, получившие в Таиланде как минимум степень бакалавра, смогут остаться в стране на один год после окончания учебы.