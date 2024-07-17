Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России до 60 дней

Отмечается, что Россия и Таиланд более 15 лет предоставляют на взаимной основе 30-дневный безвизовой въезд гражданам РФ в Таиланд и гражданам Таиланда в РФ в соответствии с межправительственным соглашением по этому вопросу. Кроме него в настоящее время для россиян действует 60-дневный безвизовой въезд в Королевство, который был разрешен отдельным приказом МВД Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения, он действует до 31 октября.