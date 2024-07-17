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Байден назвал условие для выхода из президентской гонки

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Американский президент Джо Байден выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем, об этом сам глава государства сообщил в интервью телеканалу BET.

Источник: AFP 2023

Ранее Байден заявлял, что находится в отличной форме и его здоровье не требует дополнительных проверок — однако если медики порекомендуют, он готов пройти обследования.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — сказал Байден, отвечая на вопрос про выход из гонки.

Проблемы с памятью

Байден, представляющий демократическую партию, является самым возрастным президентом США за всю историю страны и регулярно попадает в нестандартные ситуации. Он часто допускает оговорки, путает политиков и глав государств, а также теряется в пространстве на мероприятиях.

Оппоненты американского лидера давно обвиняли его в умственном упадке, однако в последнее время и среди демократов все чаще стали звучать призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена.

Теоретически выдвинуть другого кандидата партия сможет на съезде, который пройдет в августе. Однако на практике вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента сложно — если только он сам не откажется от участия.

Сам же Байден говорит, что возраст его не смущает и он намерен оставаться в гонке.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября.