Сергей Кравчук: движение на пересечении улиц Ленина и Калинина откроют в срок до 5 августа

«С утра и до вечера специалисты будут трудиться на объекте. Даже в дождь работы должны продолжаться. Для этого дал указания подрядной организации во время непогоды устанавливать тенты и продолжать замену коммуникаций. В срок до 5 августа подрядная организация должна открыть движение на этом участке. Прошу жителей отнестись с пониманием — в конечном итоге мы производим работы именно для их комфорта. Обновленная тепломагистраль позволит гарантированно обеспечить теплом хабаровчан и даст возможность подключения к теплоснабжению новых домов — ведь диаметр трубы будет увеличен. Мои заместители будут контролировать качество ремонта. Все необходимо сделать строго по технологии, чтобы эта тепломагистраль была надежной, и на этот участок не пришлось возвращаться с ремонтом долгое время. Новые стальные трубы должны простоять не менее 30 лет», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.