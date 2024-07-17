Сергей Кравчук: движение на пересечении улиц Ленина и Калинина откроют в срок до 5 августа

Труба под асфальтовым покрытием изрядно износилась и нуждается в замене. Ремонт требует продолжительного времени, так как делается по сложной технологии. В настоящее время подрядчиком произведен демонтаж старых труб, вдоль улицы Ленина идет монтаж трубопровода и подготовка строительства монолитного канала, в котором будут находиться коммуникации — это позволит уложенным трубам прослужить тридцать лет и более.
Сегодня мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил ускорить темпы работ, чтобы как можно скорее открыть движение по трассе. Напомним, сейчас на участке в районе улиц Ленина и Калинина заменяют трубу диаметром в 720 мм на трубу в 1020 мм.
«С утра и до вечера специалисты будут трудиться на объекте. Даже в дождь работы должны продолжаться. Для этого дал указания подрядной организации во время непогоды устанавливать тенты и продолжать замену коммуникаций. В срок до 5 августа подрядная организация должна открыть движение на этом участке. Прошу жителей отнестись с пониманием — в конечном итоге мы производим работы именно для их комфорта. Обновленная тепломагистраль позволит гарантированно обеспечить теплом хабаровчан и даст возможность подключения к теплоснабжению новых домов — ведь диаметр трубы будет увеличен. Мои заместители будут контролировать качество ремонта. Все необходимо сделать строго по технологии, чтобы эта тепломагистраль была надежной, и на этот участок не пришлось возвращаться с ремонтом долгое время. Новые стальные трубы должны простоять не менее 30 лет», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Работы выполняются по заказу СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК». Подрядчиком выступает ООО «Гарант Строй». Организация производит замену труб строго по технологии.
«Вместо лоткового канала под дорогой на Ленина будем заливать монолитный канал, чтобы в будущем не было перекрытия движения на этом участке, и можно было менять на нем трубу в случае необходимости на ремонтной зоне с газона», — прокомментировал Алексей Каминский, подрядчик.
«Будут приняты все необходимые меры, чтобы завершить реконструкцию этого участка в поставленный срок. В целом, в этом году достаточно большой объем работ ведется в городе. Наша организация производит их на 25 участках. Они проходят в разных районах Хабаровска», — рассказал Вячеслав Аранович, директор СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК».