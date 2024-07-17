Когда в Казахстане вступит в силу закон о борьбе с торговлей людьми

«В целом, принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Снизит латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, которая позволит выявлять недостатки, новые угрозы и своевременно реагировать на них, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами».