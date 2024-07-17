В Хабаровском крае дополнительно отремонтируем 100 дворов — Дмитрий Демешин

— Елена из Комсомольска-на-Амуре спрашивает, когда ее двор попадет в программу благоустройства? Заявку подали еще в 2022 году, но до сих пор ничего не слышно. Елена, вы, по возможности, напишите нам адрес, вам обязательно ответят, и есть большая вероятность, что ваш двор благоустроят в этом году, — отметил Дмитрий Демешин. Всего за счет дополнительных средств отремонтируют около 100 дворов — это, помимо города Юности, Хабаровск, Бикин, Вяземский, Советская Гавань, Чегдомын и Николаевск-на-Амуре. — Я хочу подчеркнуть, что органы местного самоуправления должны выбирать дворы с учетом потребности и запросов людей. Я считаю, что неправильно если я буду директивно определять какой двор и когда будет отремонтирован. Но на контроль все эти вопросы я поставил, — подчеркнул Дмитрий Демешин. Также он напомнил, что помимо этой программы у собственников жилья есть и другие возможности получить средства на благоустройство. К примеру, есть программа Территориального развития общественного самоуправления (ТОС).