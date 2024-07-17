В Хабаровском крае дополнительно отремонтируем 100 дворов — Дмитрий Демешин

В ходе прямой линии, которая состоялась 15 июля, врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал жителям региона о том, как в этом году власти помогут жителям с благоустройством дворовых территорий. Отвечая на вопрос жительницы Комсомольска-на-Амуре, он напомнил, что в этом году изначально планировалось отремонтировать всего 19 дворов в населенных пунктах региона. Но после вступления в должность ему удалось договориться о выделении дополнительных 700 млн рублей на приведение дворов в порядок. Теперь только в городе Юности эти средства помогут привести в порядок еще как минимум 30 дворов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Елена из Комсомольска-на-Амуре спрашивает, когда ее двор попадет в программу благоустройства? Заявку подали еще в 2022 году, но до сих пор ничего не слышно. Елена, вы, по возможности, напишите нам адрес, вам обязательно ответят, и есть большая вероятность, что ваш двор благоустроят в этом году, — отметил Дмитрий Демешин. Всего за счет дополнительных средств отремонтируют около 100 дворов — это, помимо города Юности, Хабаровск, Бикин, Вяземский, Советская Гавань, Чегдомын и Николаевск-на-Амуре. — Я хочу подчеркнуть, что органы местного самоуправления должны выбирать дворы с учетом потребности и запросов людей. Я считаю, что неправильно если я буду директивно определять какой двор и когда будет отремонтирован. Но на контроль все эти вопросы я поставил, — подчеркнул Дмитрий Демешин. Также он напомнил, что помимо этой программы у собственников жилья есть и другие возможности получить средства на благоустройство. К примеру, есть программа Территориального развития общественного самоуправления (ТОС).
Кроме того, по замечаниям жителей после прямого эфира главы региона, проверку дворовых территорий начало главное управление госконтроля правительства Хабаровского края.
Начальник контрольного ведомства Дмитрий Зубарев лично осмотрел дворы, на содержание которых пожаловались жители. Работы по покосу травы в ряде дворовых территорий уже начались, а некоторые уже завершились. С осмотром он посетил дворы по ул. Аксенова, д. 51 и Ворошилова, д. 27 в Индустриальном районе Хабаровска.