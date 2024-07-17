Неожиданно: человека-легенду Николая Валуева встретил Дмитрий Демешин в Ванино

Во время рабочей поездки в Ванинский район врио губернатора Дмитрий Демешин встретил депутата Госдумы Николая Валуева, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы региона.
"Человека-легенду, депутата Госдумы Николая Валуева встретил в Ванино, прямо в парке. Он горит идеями, как помочь в развитии этой территории, — написал Дмитрий Демешин.
«У РЖД есть проекты туристических поездов, сейчас отрабатывают в европейской части России… Здесь в буквальном смысле просятся места притяжения: рыбалка, экологический туризм. Это будет пышным цветом просто расти», — сказал Николай Валуев.
Дмитрий Демешин согласился с Николаем Валуевым, добавив, что когда финиширует строительство БАМ-2, экономика в Ванино «по-новому задышит». А проекты с прицелом на туристов также дадут дополнительные деньги.