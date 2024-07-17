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Свердловского губернатора ждут в Совете Федерации

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выступит на заседании Совета Федерации с докладом о достижениях региона. Это следует из распоряжения губернатора о подготовке к выступлению, копия которого есть в распоряжении ЕАН.

Источник: РИА "Новости"

Появление Куйвашева в Совфеде ожидается в рамках проведения Дней Свердловской области. Ответственными за их организацию назначены первый замгубернатора Алексей Шмыков и вице-губернатор Олег Чемезов. Подготовку доклада Куйвашева перед сенаторами курирует лично директор экспертно-аналитического департамента Иван Детченя.

Помимо выступления, Куйвашев покажет Совету Федерации небольшой (от 3 до 5 минут) видеоролик о Свердловской области. За его сценарий отвечают директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, министр инвестиций Вадим Третьяков и глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок.

Предполагается, что сенаторам расскажут о четырех знаковых проектах региона — логистическом центре «Сухой порт», медкластере «Академический», «Екатеринбургском центральном пассажирском кольце» и «Межотраслевом кластере на базе Уральского политехнического колледжа». Кроме того, на втором этаже Совфеда пройдет выставка достижений Свердловской области, отдельно будут предусмотрены культурная и спортивная программы.

Всего на официальном приеме в Совете Федерации ожидают 250 человек (организует управделами губернатора Николай Чернев). Общий дедлайн подготовки мероприятий — до 31 октября. Когда именно пройдут Дни Свердловской области, пока неизвестно: в графике Совфеда на ноябрь-декабрь их еще нет.

О начале подготовки к Дням Свердловской области в Совете Федерации ЕАН сообщал еще в январе. Собеседники агентства анонсировали, что с делегацией региона встретится спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. В последний раз Свердловская область выступала в Совфеде в апреле 2014 года. Тогда делегация под руководством губернатора Куйвашева в течение двух дней презентовала регион и решала лоббистские вопросы.