Свердловского губернатора ждут в Совете Федерации

О начале подготовки к Дням Свердловской области в Совете Федерации ЕАН сообщал еще в январе. Собеседники агентства анонсировали, что с делегацией региона встретится спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. В последний раз Свердловская область выступала в Совфеде в апреле 2014 года. Тогда делегация под руководством губернатора Куйвашева в течение двух дней презентовала регион и решала лоббистские вопросы.