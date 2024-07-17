Пять министров обороны собрались в Актау

«Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков ознакомил коллег из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с учебно-боевыми возможностями вверенных воинских подразделений и условиями проведения учения».
Военные делегации Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана во главе руководителями оборонных ведомств прибыли на запад Казахстана для наблюдения за активной фазой международного оперативно-тактического командно-штабного учения «Бiрлестiк-2024».
Министре побывали на ракетно-артиллерийском корабле Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана.
Затем зарубежные гости прибыли в водолазный центр. В учебно-тренировочном комплексе они осмотрели вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки боевых пловцов.
В войсковой части 25744 им были продемонстрированы учебные тренажеры, на которых осуществляется подготовка морских пехотинцев.
По прибытии на полигон «Оймаша» главы зарубежных делегаций отправились на войсковое стрельбище, где военнослужащие дружественных армий выполнили элементы армейской тактической стрельбы.
Бойцы успешно справились с поставленными задачами, показали отличную выучку и меткость при стрельбе.
Кроме того, руководители оборонных ведомств побывали в пункте управления объединенной группировки войск оперативного командования «Запад», где ознакомились с его возможностями и замыслом учения.