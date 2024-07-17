Головченко возложил венок к мемориалу национального героя Кубы Хосе Марти

Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжается на Кубе, далее запланирован еще визит в Никарагуа. По словам Романа Головченко, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.