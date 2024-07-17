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Головченко возложил венок к мемориалу национального героя Кубы Хосе Марти

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время официального визита в Гавану возложил венок к мемориалу национального героя Кубы Хосе Марти, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Мемориал расположен в центре площади Революции в Гаване. Памятник является самым высоким сооружением в столице, его высота составляет 142 м. Хосе Марти — кубинский поэт, писатель, публицист, переводчик, философ и революционер, лидер освободительного движения Кубы от Испании.

Ранее Роман Головченко посетил с официальным визитом Венесуэлу. Работа по развитию сотрудничества со странами дальней дуги продолжается на Кубе, далее запланирован еще визит в Никарагуа. По словам Романа Головченко, главная цель — заложить прочный фундамент для работы на будущее.