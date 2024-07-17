В ПМР прокомментировали обвинения Молдавии в адрес российских миротворцев

«Из уст молдавских политиков десятилетиями звучат голословные обвинения в адрес российских миротворцев. А в последнее время враждебные формулировки все чаще закладываются в правовую базу соседнего государства, включая новую редакцию стратегии национальной обороны Республики Молдова. Однако при этом миротворческая операция продолжается, обеспечивая мир и безопасность», — сказал он.
Красносельский напомнил, что в период военной агрессии Молдавии против Приднестровья Россия способствовала прекращению боевых действий.
«С тех пор более трех десятилетий (Россия — ред.) участвует в обеспечении мира в зоне безопасности. Был установлен уникальный трехсторонний миротворческий механизм, налажена деятельность Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, в работе которых российская сторона по-прежнему активно участвует. Функциональность этого миротворческого механизма позволяет продолжать переговорный процесс», — отметил он.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. Комиссия контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.