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«Война близка». Президент Польши сделал дерзкое заявление о России

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Победа России в конфликте на Украине может привести к войне с Североатлантическим альянсом, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Wirtualna Polska.

Источник: Reuters

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — сказал политик, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией.

По его словам, НАТО уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

НАТО