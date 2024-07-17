Военная операция на Украине, день 875-й

8:31 Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал Bloomberg, что рассматривал возможность смягчения санкций в отношении России. Он отметил, что не любит санкции как меру воздействия на третьи страны.
8:27 Глава МИД КНР Ван И заявил, что содействие урегулированию российско-украинского конфликта является для Пекина «первостепенной» и «неотложной» задачей. Он также подтвердил, что Китай готов сотрудничать с Венгрией в этом вопросе.
8:22 Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов России, сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Эта сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.
8:18 Точно ответить на вопрос, нужно ли было начинать специальную военную операцию раньше, нельзя, однако следует признать, что сегодня Россия гораздо лучше готова к такому конфликту, чем 20 лет назад, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.
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8:12 Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости, говоря о новой конференции по Украине, заявил, что если мы хотим «надеяться на успех» в будущем, то должны убедиться, что на ней представлена и Россия.
8:10 Два украинских беспилотника уничтожены над Суражским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Богомаз.
8:06 Средства ПВО за ночь сбили один беспилотник над территорией Белгородской области и два — над Воронежской областью, сообщили в Минобороны.
8:04 Угрозы и шантаж со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по Украине, администрация Орбана к таким нападкам привыкла, заявил РИА Новости глава венгерского МИД Сийярто.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 875-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.