Военная операция на Украине, день 875-й

8:18 Точно ответить на вопрос, нужно ли было начинать специальную военную операцию раньше, нельзя, однако следует признать, что сегодня Россия гораздо лучше готова к такому конфликту, чем 20 лет назад, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью aif.ru.