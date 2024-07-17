Сергей Петрин стал первым кандидатом на должность мэра Воронежа

Полный список претендующих на этот пост воронежцы смогут узнать после 30 июля. До этой даты конкурсная комиссия по выборам главы администрации Воронежа будет принимать документы от претендентов на место ушедшего Вадима Кстенина. Конкурс по отбору кандидатуры на должность мэра состоится 21 августа 2024 года.