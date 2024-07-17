Сергей Петрин стал первым кандидатом на должность мэра Воронежа

Об этом 16 июля сообщили в городской Думе.
Полный список претендующих на этот пост воронежцы смогут узнать после 30 июля. До этой даты конкурсная комиссия по выборам главы администрации Воронежа будет принимать документы от претендентов на место ушедшего Вадима Кстенина. Конкурс по отбору кандидатуры на должность мэра состоится 21 августа 2024 года.
Членами комиссии назначены депутаты: Олег Черкасов, Сергей Колиух, Андрей Соболев, Сергей Карпов, Юрий Яковлев.
— Если во время отбора кандидатов случится конфликт интересов, то есть кандидат будет являться подчиненным или руководителем одного из членов комиссии, то этого члена комиссии заменят, — пояснили в городском парламенте.