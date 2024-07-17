В Омске с 1 августа повысят выплаты для контрактников, отправляющихся на СВО

«Считаю, что каждый участник СВО — настоящий патриот, поддержка которого задача общая. Полагаю необходимым ввести наши, муниципальные, денежные выплаты тем омичам, кто готов заключить контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации, в дополнение к имеющимся уже федеральным и региональным мерам поддержки», — отметил Сергей Шелест.