В Омске с 1 августа повысят выплаты для контрактников, отправляющихся на СВО

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о введении дополнительных выплат для омичей, которые заключат контракт с Вооружёнными Силами РФ. Соответствующий проект решения поддержали депутаты Омского городского Совета.
Дополнительная выплата составит 100 тысяч рублей. Она начнёт действовать с 1 августа. Деньги будут выплачивать из городского бюджета.
«Считаю, что каждый участник СВО — настоящий патриот, поддержка которого задача общая. Полагаю необходимым ввести наши, муниципальные, денежные выплаты тем омичам, кто готов заключить контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации, в дополнение к имеющимся уже федеральным и региональным мерам поддержки», — отметил Сергей Шелест.
Стоит отметить, что по решению губернатора Омской области Виталия Хоценко военнослужащим, которые заключили контракт в пунктах отбора Омской области с Министерством обороны, увеличили региональную единовременную выплату. Теперь с учётом муниципальной добавки выплата составит 600 тысяч рублей.