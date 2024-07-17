Кишинев не предлагал переговоры о законодательстве ЕС, заявил лидер ПМР

Ранее вице-премьер по европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимова заявила, что непризнанное Приднестровье может пойти на приведение своего законодательства в соответствие с европейскими нормами ради экономических преимуществ. Она добавила, что власти уже предложили Тирасполю обсудить возможное сотрудничество в этой сфере, сейчас они ждут ответа.
«Что касается конкретного заявления молдавского чиновника, то оно не соответствует действительности. Такого рода спекуляции, намеренно смещающие акценты в политическую сторону, не помогают поиску взаимопонимания, а наоборот, затрудняют его», — сказал Красносельский.
По его словам, принятое Молдавией без согласования с Приднестровьем решение о начале переговоров с Евросоюзом противоречит имеющимся договорённостям. По его словам, оно кардинально нарушает базовые принципы международного диалога.
«Парадоксально, но и сам Евросоюз, представляющий себя оплотом демократии и прав человека, будучи в статусе “наблюдателя” в формате “5+2”, делает вид, что можно проигнорировать мнение почти полумиллионного населения Приднестровской Молдавской Республики», — отметил Красносельский.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС 25 июня только официально запустит переговоры с Молдавией и Украиной о членстве в Евросоюзе, переговоры по существу стартуют позднее, как правило, через год.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — кандидат с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.