Дмитрий Демешин: В перевозках будем наводить порядок!

— Конечно, необходимо наводить здесь порядок. Что уже сделано: закупаются новые автобусы, и идет обновление парка трамваев. Осенью в регион поступит 10 новых трамваев и 16 троллейбусов. Недавно было приобретено 48 автобусов для межмуниципальных маршрутов. Понятно, что этого недостаточно, но работа ведется. Мы стремимся наладить производство автобусов на территории ТОСЭР «Хабаровск», чтобы решать этот вопрос более эффективно и в большем объеме, — заявил Дмитрий Демешин.