Дмитрий Демешин: В перевозках будем наводить порядок!

Об обновлении единиц транспорта в регионе сообщил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин во время прямого эфира в социальных сетях, отвечая на вопрос жителя Хабаровска. Горожанин обратился с просьбой обратить внимание на плачевное состояние трамваев, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Конечно, необходимо наводить здесь порядок. Что уже сделано: закупаются новые автобусы, и идет обновление парка трамваев. Осенью в регион поступит 10 новых трамваев и 16 троллейбусов. Недавно было приобретено 48 автобусов для межмуниципальных маршрутов. Понятно, что этого недостаточно, но работа ведется. Мы стремимся наладить производство автобусов на территории ТОСЭР «Хабаровск», чтобы решать этот вопрос более эффективно и в большем объеме, — заявил Дмитрий Демешин.
Согласно информации из министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, с 2022 года регион участвует в двух федеральных проектах по приобретению подвижного состава. Это позволило администрации Хабаровска в 2022—2023 годах закупить 10 троллейбусов с автономным ходом, а еще 10 новых троллейбусов были приобретены за счет бюджета города в прошлом году.
— Ежегодно с 2021 года краевой бюджет выделяет по 50 млн рублей на обновление подвижного состава пассажирского транспорта. На эти средства муниципалитеты приобрели 22 новых автобуса, и до конца текущего года ожидается обновление еще 11 транспортных средств. Кроме того, перевозчики за два года самостоятельно закупили 180 автобусов для обслуживания регулярных маршрутов по всему краю, — добавили в министерстве.
Обновление общественного транспорта продолжается. До конца этого года планируется обновить еще 140 транспортных средств, в 2025 году — 131 единицу, в 2026 году — 160 единиц.
Помимо состояния общественного транспорта, жители региона выразили недовольство работой перевозчиков. В ходе прямого эфира поступило сообщение о том, что перевозчики не соблюдают расписание.
Для решения этой проблемы временно исполняющий обязанности губернатора поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства пересмотреть обязательства перевозчиков.
Также глава региона обратился к жителям, общественным деятелям, активистам и кандидатам в депутаты, призвав их сообщать о недобросовестных перевозчиках и водителях общественного транспорта.
— Мы поставим эту задачу перед главами муниципалитетов. И если перевозчики сами не могут навести порядок в своем коллективе, мы им в этом поможем. В перевозках нужно наводить порядок, — подчеркнул Дмитрий Демешин.