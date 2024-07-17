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Хоценко сообщил о реализации 27 инициатив жителей Омской области

В регионе построили детские и спортивные площадки, благоустроили памятники по проекту «Решают люди».

Источник: Телеграм-канал Виталия Хоценко

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале, что завершена реализация 27 инициатив жителей Омской области. В сёлах Талбакуль Колосовского района, Щербаки Саргатского района, Луговое Таврического района, Бабеж Шербакульского района благоустроили памятники и мемориалы солдатам ВОВ.

Кроме того, благодаря реализации проекта «Решают люди» в Таре, Крутинке, Тавричанке Любинского района и Новороссийке Нововаршавского района появились новые спортивные площадки, а в Ганновке Одесского района обновили трибуны на стадионе.

«В этом году в районах Омской области планируется реализовать более 40 инициативных проектов по обновлению памятников и мемориалов, что особенно важно для жителей в преддверии 80-летия Великой Победы», — отметил Хоценко.

Также в селе Цветочном Русско-Полянского района, Малиновке Тюкалинского района и ауле Каразюк Нововаршавского района построили новые детские площадки, а в селе Иртыш Черлакского района — специальную площадку для изучения ПДД.

Отмечается, что в Муромцево благоустроили сквер имени В. А. Варнавского, в Татарке Черлакского района — сквер «Школьная аллея». В Бобринке Нововаршаского района и Лукьяновке Одесского района обновили территории у домов культуры.

Кроме того, в нескольких районах реализовали инициативы жителей по ремонту дорог местного значения. Реализацию проектов Виталий Хоценко держит на личном контроле.