Хоценко сообщил о реализации 27 инициатив жителей Омской области

Глава Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале, что завершена реализация 27 инициатив жителей Омской области. В сёлах Талбакуль Колосовского района, Щербаки Саргатского района, Луговое Таврического района, Бабеж Шербакульского района благоустроили памятники и мемориалы солдатам ВОВ.
Кроме того, благодаря реализации проекта «Решают люди» в Таре, Крутинке, Тавричанке Любинского района и Новороссийке Нововаршавского района появились новые спортивные площадки, а в Ганновке Одесского района обновили трибуны на стадионе.
«В этом году в районах Омской области планируется реализовать более 40 инициативных проектов по обновлению памятников и мемориалов, что особенно важно для жителей в преддверии 80-летия Великой Победы», — отметил Хоценко.
Также в селе Цветочном Русско-Полянского района, Малиновке Тюкалинского района и ауле Каразюк Нововаршавского района построили новые детские площадки, а в селе Иртыш Черлакского района — специальную площадку для изучения ПДД.
Отмечается, что в Муромцево благоустроили сквер имени В. А. Варнавского, в Татарке Черлакского района — сквер «Школьная аллея». В Бобринке Нововаршаского района и Лукьяновке Одесского района обновили территории у домов культуры.
Кроме того, в нескольких районах реализовали инициативы жителей по ремонту дорог местного значения. Реализацию проектов Виталий Хоценко держит на личном контроле.