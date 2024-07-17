Трое воронежских судей подали в отставку

С 30 августа уйти в отставку настроена судья арбитражного суда области Ольга Лосева. Она трудится в суде с мая 2008 года. С 10 сентября свой пост собирается покинуть мировой судья из Рамонского района Денис Фролов. Он проработал в этой должности свыше десяти лет. С 30 октября готова сложить полномочия судья Советского райсуда Воронежа Раиса Боева. Ее трудовой стаж в суде — 23 года.