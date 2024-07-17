Мэр Омска рассказал, чего не хватает для поддержки чистоты на улицах города

Сегодня на отчете мэра в горсовете Сергей Шелест рассказал о том, чего не хватает городу для поддержания чистоты и порядка на улицах. Речь идет об острой нехватке сотрудников и спецтехники в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.