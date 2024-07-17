Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска рассказал, чего не хватает для поддержки чистоты на улицах города

Речь идет об острой нехватки сотрудников и техники.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на отчете мэра в горсовете Сергей Шелест рассказал о том, чего не хватает городу для поддержания чистоты и порядка на улицах. Речь идет об острой нехватке сотрудников и спецтехники в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Сергей Шелест объяснил, что для поддержания порядка городу-миллионнику требуется не менее 5500 сотрудников УДХБ. А в городе на данный момент всего 1291 сотрудник. При этом открыты еще 267 вакансий.

Аналогично и с техникой. По словам мэра, в городе сейчас всего 710 единиц спецтехники. Это в 2,5 раза меньше, чем необходимо нашему городу. На закупку новой техники мэрия рассчитывает получить 1 млрд рублей.