Мэр Омска рассказал, чего не хватает для поддержки чистоты на улицах города

Сегодня на отчете мэра в горсовете Сергей Шелест рассказал о том, чего не хватает городу для поддержания чистоты и порядка на улицах. Речь идет об острой нехватке сотрудников и спецтехники в управлении дорожного хозяйства и благоустройства.
Сергей Шелест объяснил, что для поддержания порядка городу-миллионнику требуется не менее 5500 сотрудников УДХБ. А в городе на данный момент всего 1291 сотрудник. При этом открыты еще 267 вакансий.
Аналогично и с техникой. По словам мэра, в городе сейчас всего 710 единиц спецтехники. Это в 2,5 раза меньше, чем необходимо нашему городу. На закупку новой техники мэрия рассчитывает получить 1 млрд рублей.