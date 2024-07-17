Руководство Минстроем на время поручили Шерзоду Хидоятову

На его место назначили первого заместителя министра Шерзода Хидоятова. Свою деятельность он пока будет осуществлять в качестве исполняющего обязанности. Отметим, что ранее Хидоятов уже руководил работой Минстроя (2021−2022). Также он работал в должности главы дирекции по строительству делового центра Tashkent City, директора по строительству группы компаний Akfa.