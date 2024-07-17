Руководство Минстроем на время поручили Шерзоду Хидоятову

Отмечается, что 60-летний чиновник, занимавший свой пост с 2019 года, подал в отставку из-за состояния здоровья.
На его место назначили первого заместителя министра Шерзода Хидоятова. Свою деятельность он пока будет осуществлять в качестве исполняющего обязанности. Отметим, что ранее Хидоятов уже руководил работой Минстроя (2021−2022). Также он работал в должности главы дирекции по строительству делового центра Tashkent City, директора по строительству группы компаний Akfa.
Напомним, что сегодня президент одобрил предложение об увольнении 10 хокимов районов и городов.