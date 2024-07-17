Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам

Жандос Шаймарданов ознакомил с информацией о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также с предложениями по дальнейшей реализации структурных реформ.
Также он доложил об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными:
— Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников;
— до конца текущего года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных.
Кроме того Шаймарданов проинформировал о переходе Агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации.
Также председатель Агентства сообщил, что реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.
По итогам встречи Президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил председателю Агентства продолжить дальнейшую работу в этом направлении.