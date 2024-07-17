Новым мэром Канска стала Ольга Витман

Ольга Витман занимала должность первого заместителя главы Канского района, работала в администрации ЗАТО Железногорск и в других органах власти. Ее кандидатуру на пост мэра Канска выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.