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Новым мэром Канска стала Ольга Витман

Главой Канска избрана выдвинутая региональным отделением партии «Единая Россия» Ольга Витман. За нее проголосовали 20 из 24 депутатов Канского городского совета. Трое присутствовавших на сессии депутатов подняли руки против, один воздержался.

Депутаты рассматривали на сессии две кандидатуры на пост мэра Канска: Ольгу Витман (временно безработную) и Эдуарда Боровского (руководитель канского управления образования). Перед голосованием народные избранники заслушали программные выступления кандидатов.

Ольга Витман занимала должность первого заместителя главы Канского района, работала в администрации ЗАТО Железногорск и в других органах власти. Ее кандидатуру на пост мэра Канска выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко.