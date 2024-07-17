В ПМР заявили о рисках блокировки Кишиневом мирного урегулирования

Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ.
«Есть риск, что инициированная нами дискуссия о подтверждении обеими сторонами приверженности исключительно мирным методам урегулирования будет окончательно заблокирована молдавскими представителями. Нынешняя ситуация весьма характерна и показательна. Все участники формата “5+2” и общественность могут сделать выводы», — сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также отметил, что Кишинёв избрал тактику политизации декларации и забалтывания вопроса. «Проект, представленный Приднестровьем, полностью основан на ранее достигнутых договорённостях. Кишинёв эту редакцию отверг и попытался внести в документ ряд абсолютно неприемлемых формулировок, описывающих политические цели Молдовы, а это идет вразрез с концепцией декларации», — отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.