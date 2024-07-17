Около 40% опрошенных немцев скучают по Меркель

Одна пятая часть опрошенных заявила, что правление Меркель было «плохим временем», тогда как значительное большинство положительно оценили эти 16 лет, пишет журнал, не приводя процентных долей соответствующих ответов. Хуже всего к работе бывшего канцлера относятся сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», но даже среди них 47% признались, что оценивают ее «скорее позитивно».