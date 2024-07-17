Около 40% опрошенных немцев скучают по Меркель

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Большинство граждан Германии положительно оценивают работу Ангелы Меркель в должности канцлера (2005−2021), при этом 40% признаются, что временами скучают по ней. Об этом сообщил журнал Stern со ссылкой на опрос социологической службы Forsa.
Одна пятая часть опрошенных заявила, что правление Меркель было «плохим временем», тогда как значительное большинство положительно оценили эти 16 лет, пишет журнал, не приводя процентных долей соответствующих ответов. Хуже всего к работе бывшего канцлера относятся сторонники правой партии «Альтернатива для Германии», но даже среди них 47% признались, что оценивают ее «скорее позитивно».
Кроме того, положительные оценки канцлерству Меркель охотнее дают люди младше 30 лет — доля таких ответов среди них составляет 83%. Чем старше респонденты, тем ниже доля позитивных ответов, но даже в возрастной группе старше 60 лет она составляет 69%.
Несмотря на это, лишь 40% опрошенных признались, что «временами скучают» по ней. Здесь также наблюдается различие по возрастным группам — 58% молодых респондентов ответили так же, тогда как среди старшего поколения такое мнение высказали лишь 24%. Среди сторонников партии «Христианско-демократический союз» доля «скучающих» составила 51%.
Также респонденты посчитали, что Меркель лучше справлялась с кризисами (долговой кризис в ЕС, мигрантский кризис, пандемия коронавируса), чем ее преемник Олаф Шольц. Такой ответ дали 55% опрошенных.
Меркель занимала пост канцлера с 2005 по 2021 год. 17 июля она отмечает свой 70-летний юбилей, в связи с чем Forsa и проводила опрос