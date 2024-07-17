Госдеп США: никто в Европе не угрожает России

Сергей Лавров также напомнил об условиях прекращения боевых действий на Украине, которые озвучил в июне президент РФ Владимир Путин. Тогда среди требований российский президент назвал вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин уточнил, что это должно произойти в административных границах всех регионов. Озвученные им условия раскритиковали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг.