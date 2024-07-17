Politico: второй срок фон дер Ляйен может оказаться под угрозой из-за гнева Мелони

По его информации, ранее либеральные лидеры ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьера Испании Педро Санчеса, не пригласили Мелони принять участие в закулисных переговорах о распределении высших должностей в ЕС. По оценкам газеты, это вызвало гнев итальянского премьера, поскольку на них в том числе принималось решение о переназначении фон дер Ляйен на второй срок. Теперь евродепутаты от возглавляемой Мелони партии, которой принадлежит 78 мест в ЕП, могут не поддержать кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя ЕК. Так, германский политик может потерять 15% голосов, которые, вероятно, окажутся для нее решающими, пишет издание.