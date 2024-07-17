Politico: второй срок фон дер Ляйен может оказаться под угрозой из-за гнева Мелони

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) от возглавляемой председателем правительства Италии Джорджей Мелони правой партии «Европейские консерваторы и реформисты» могут проголосовать против переназначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) после того, как итальянского премьера не допустили до участия в закулисных переговорах о распределении высших должностей в ЕС. Их голоса могут оказаться для фон дер Ляйен решающими, сообщило европейское издание Politico.
По его информации, ранее либеральные лидеры ЕС, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьера Испании Педро Санчеса, не пригласили Мелони принять участие в закулисных переговорах о распределении высших должностей в ЕС. По оценкам газеты, это вызвало гнев итальянского премьера, поскольку на них в том числе принималось решение о переназначении фон дер Ляйен на второй срок. Теперь евродепутаты от возглавляемой Мелони партии, которой принадлежит 78 мест в ЕП, могут не поддержать кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя ЕК. Так, германский политик может потерять 15% голосов, которые, вероятно, окажутся для нее решающими, пишет издание.
7 марта фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно базовым документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров сообщества на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в Европарламенте, по результатам которого кандидат должен набрать большинство голосов. В июне лидеры ЕС пришли к согласию по вопросу переназначения германского политика на пост главы ЕК. Голосование по ее кандидатуре в ЕП состоится в четверг.