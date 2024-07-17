МИД Беларуси: Варшава полностью отказалась от контактов с Минском по мигрантам

«Чего стоит осознанный запрет Литвой транзита белорусских удобрений через литовские порты в страны Африки и Азии? Или отказ Вильнюса от готовности Минска к транзиту украинского зерна в те же страны», — сказал Юрий Амбразевич. Еще один показательный пример — фактически закрытое для Беларуси небо Евросоюза.