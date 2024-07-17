МИД Беларуси: Варшава полностью отказалась от контактов с Минском по мигрантам

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Юрия Амбразевич заявил, что Польша полностью отказалась от контактов с официальным Минском в вопросе миграционного кризиса. Соответствующее заявление Амбразевич, как пишет sputnik.by, сделал в Нью-Йорке на заседании Совбеза ООН с среду, 16 июля 2024 года.
«Мы являемся свидетелями осознанного отказа западных элит в лице НАТО от многосторонности в решении кризисов», — приводит слова Амбразевича названный источник.
Белорусский дипломат привел ряд примеров в отношениях Беларуси и ее ближайших западных соседей. Он констатировал, что официальная Варшава, несмотря на последовательные и системные предложения Беларуси, отказалась от сотрудничества с Минском в рамках инструментов правовой помощи и управления границей.
«Чего стоит развязанная Польшей на границе с Беларусью настоящая война против мигрантов?», — задался риторическим вопросом замминистра.
Юрий Амбразевич привел и еще некоторые примеры того, как западные партнеры фактически отказываются от решения кризисных аспектов.
«Чего стоит осознанный запрет Литвой транзита белорусских удобрений через литовские порты в страны Африки и Азии? Или отказ Вильнюса от готовности Минска к транзиту украинского зерна в те же страны», — сказал Юрий Амбразевич. Еще один показательный пример — фактически закрытое для Беларуси небо Евросоюза.