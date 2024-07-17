За покушение на Главу Крыма будут судить более 10 человек

Более десяти подозреваемых предстанут перед судом за покушения на Главу Крыма. Все они задержаны и находятся под стражей. Об этом сообщил Сергей Аксенов.
«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — сообщил он.
Глава Крыма надеется, что подозреваемые понесут наказание.
Напомним, украинские спецслужбы часто прибегают к террористическим методам на территории Крыма и новых регионов России.
В мае этого года Сергей Аксенов лично поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за предотвращение терактов в Крыму. Тогда агенты украинских спецслужб планировали организовать взрывы на железной дороге и объектах критической инфраструктуры.
Ранее сайт KP.RU сообщил, что мошенники начали воровать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat под видом сервиса для вывода денежных средств.