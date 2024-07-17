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За покушение на Главу Крыма будут судить более 10 человек

Более 10 подозреваемых попали под суд за покушение на Аксенова.

Более десяти подозреваемых предстанут перед судом за покушения на Главу Крыма. Все они задержаны и находятся под стражей. Об этом сообщил Сергей Аксенов.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», — сообщил он.

Глава Крыма надеется, что подозреваемые понесут наказание.

Напомним, украинские спецслужбы часто прибегают к террористическим методам на территории Крыма и новых регионов России.

В мае этого года Сергей Аксенов лично поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности за предотвращение терактов в Крыму. Тогда агенты украинских спецслужб планировали организовать взрывы на железной дороге и объектах критической инфраструктуры.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что мошенники начали воровать аккаунты в Telegram у пользователей игры Hamster Kombat под видом сервиса для вывода денежных средств.