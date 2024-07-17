Президент Кыргызстана отправится с государственным визитом в Узбекистан

По сообщению пресс-службы президента Кыргызстана, в рамках визита пройдут двусторонние переговоры с президентом Узбекистана.
«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-узбекских отношений», — отмечается в сообщении.
В рамках визита кыргызский лидер примет участие в церемонии официального открытия Дней культуры Кыргызской Республики, а также запуске реализуемых двусторонних проектов.
Кроме того, к визиту приурочен ряд мероприятий, таких как кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров высших учебных заведений двух стран.