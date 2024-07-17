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Президент Кыргызстана отправится с государственным визитом в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18—19 июля посетит нашу страну с государственным визитом, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению пресс-службы президента Кыргызстана, в рамках визита пройдут двусторонние переговоры с президентом Узбекистана.

«Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-узбекских отношений», — отмечается в сообщении.

В рамках визита кыргызский лидер примет участие в церемонии официального открытия Дней культуры Кыргызской Республики, а также запуске реализуемых двусторонних проектов.

Кроме того, к визиту приурочен ряд мероприятий, таких как кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров высших учебных заведений двух стран.