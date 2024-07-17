В Новосибирске назначен новый руководитель МУП «Спецавтохозяйство»

В Новосибирске произошла смена руководства в региональном операторе по вывозу твердых коммунальных отходов — МУП «САХ». С 17 июля текущего года эту должность занял 45-летний Александр Южаков. Ранее он занимал пост директора по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд».
Согласно информации мэрии Новосибирска, Александр Южаков родом из города Минусинска Красноярского края. В 2000 году он с отличием окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по инженерно-экономическому направлению. На протяжении своей карьеры Южаков занимал позиции топ-менеджера в таких компаниях, как «Ростелеком», МРФ «Сибирь» и «Сибирьтелеком» в филиалах Омска и Кемерово.
До назначения Александра Южакова временно исполняющим обязанности руководителя организации был Андрей Колмаков, ранее занимавший пост главы департамента ЖКХ и энергетики. Предыдущий руководитель МУП «САХ» Андрей Зыков в настоящее время является фигурантом уголовного дела о присвоении денег предприятия.
Напомним, что МУП «САХ» было назначено временным региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области в феврале 2023 года, после того как этот статус был отозван у ООО «Экология-Новосибирск», находящегося в процедуре банкротства. А в январе 2024 года «САХ» по решению конкурсной комиссии получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на постоянной основе.