В Новосибирске назначен новый руководитель МУП «Спецавтохозяйство»

Напомним, что МУП «САХ» было назначено временным региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области в феврале 2023 года, после того как этот статус был отозван у ООО «Экология-Новосибирск», находящегося в процедуре банкротства. А в январе 2024 года «САХ» по решению конкурсной комиссии получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на постоянной основе.