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Свердловского мэра оштрафовали за небезопасные дороги

Главу Каменск-Уральского оштрафовали из-за опасных дорог.

Источник: Комсомольская правда

Мэра свердловского города Каменск-Уральский оштрафовали из-за небезопасных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомство провело проверку исполнения федерального законодательства при содержании дорог местного значения. Были выявлены многочисленные нарушения.

— Зафиксировано отсутствие дублирующих дорожных знаков, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров с нарушениями требований ГОСТ, — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения судья оштрафовал главу Каменск-Уральского на 20 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.