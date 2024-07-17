Свердловского мэра оштрафовали за небезопасные дороги

Мэра свердловского города Каменск-Уральский оштрафовали из-за небезопасных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ведомство провело проверку исполнения федерального законодательства при содержании дорог местного значения. Были выявлены многочисленные нарушения.
— Зафиксировано отсутствие дублирующих дорожных знаков, отсутствие горизонтальной дорожной разметки, установка светофоров с нарушениями требований ГОСТ, — рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения судья оштрафовал главу Каменск-Уральского на 20 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.