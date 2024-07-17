Свердловского мэра оштрафовали за небезопасные дороги

Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения судья оштрафовал главу Каменск-Уральского на 20 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.