Активная фаза учений военных Беларуси и КНР началась на полигоне «Брестский»

Минобороны 8 июля сообщило о начавшихся на полигоне возле границы с Польшей совместных учений. По данным ведомства, тренировка позволит обменяться опытом с Народно-освободительной армией КНР, провести слаживание подразделений, а также создать фундамент для развития сотрудничества в сфере совместной подготовки войск. Учения продолжатся по 19 июля.