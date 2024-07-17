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Активная фаза учений военных Беларуси и КНР началась на полигоне «Брестский»

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Активная фаза белорусских и китайских военных стартовала на полигоне в Брестской области, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Источник: Артем Берестень, "Ваяр"

«На полигоне “Брестский” началась активная фаза совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая “Атакующий сокол”».

говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что колонна техники белорусско-китайского подразделения выдвинулась для выполнения антитеррористических задач.

Одновременно артиллерийские расчеты заняли огневые позиции, замаскировались и приступили к наводке по условным целям.

Минобороны 8 июля сообщило о начавшихся на полигоне возле границы с Польшей совместных учений. По данным ведомства, тренировка позволит обменяться опытом с Народно-освободительной армией КНР, провести слаживание подразделений, а также создать фундамент для развития сотрудничества в сфере совместной подготовки войск. Учения продолжатся по 19 июля.