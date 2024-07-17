Активная фаза учений военных Беларуси и КНР началась на полигоне «Брестский»

«На полигоне “Брестский” началась активная фаза совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая “Атакующий сокол”».
В ведомстве отметили, что колонна техники белорусско-китайского подразделения выдвинулась для выполнения антитеррористических задач.
Одновременно артиллерийские расчеты заняли огневые позиции, замаскировались и приступили к наводке по условным целям.
Минобороны 8 июля сообщило о начавшихся на полигоне возле границы с Польшей совместных учений. По данным ведомства, тренировка позволит обменяться опытом с Народно-освободительной армией КНР, провести слаживание подразделений, а также создать фундамент для развития сотрудничества в сфере совместной подготовки войск. Учения продолжатся по 19 июля.