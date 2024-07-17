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Власти Германии вдвое сократят военную помощь Киеву в 2025 году

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В бюджете ФРГ на 2025 год выделят в два раза меньше средств на военную поддержку Украины, чем было в 2024-ом, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на проект документа.

Источник: AP 2023

«Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году», — уточнили в материале.

По данным агентства, бюджет согласуют сегодня.

Сейчас партии правящей в Германии коалиции («светофора») — СДПГ канцлера Олафа Шольца, «Зеленые» и «Свободные либералы» министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов.

Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила «долгового тормоза», в то время как СДПГ и «Зеленые» не хотят урезать расходы.

бюджет