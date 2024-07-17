МВД: европейские коллеги прекратили сотрудничество по борьбе с наркомафией

«Очень печально, что наши европейские коллеги фактически прекратили сотрудничество с республикой. Не могу обратить внимание на тот факт, что под любыми предлогами Евросоюз, прежде всего в лице Польши, Литвы и Латвии, схлопывает наши границы. Препятствует пересечению нашими гражданами… Что не мешает организовывать незаконный наркотрафик», — сказал Казакевич.
Он подчеркнул, что наркодилеры, как правило, используют Беларусь для транзита своего товара в Россию.
«В этом году мы зафиксировали 27 случаев незаконного перемещения наркотиков и психотропов и пресекли деятельность 17 каналов. В основном (был транзит — Sputnik) на территорию Российской Федерации», — пояснил представитель МВД.
Иногда части крупных партий наркотиков возвращаются в Беларусь по схеме «реэкспорта».
Как пояснили в МВД, курьер может везти от 500 грамм до нескольких килограммов.
Казакевич отметил, что в рамках ОДКБ силовики постоянно и успешно борются не только с наркотрафиком, но с изготовлением наркотиков. В этом году в Беларуси выявлены три нарколаборатории, а в России коллеги пресекли работу такого же количества подпольных лабораторий.
«У наркодилеров любовь, дружба и понимание. У них полный интернационал, а надуманные санкции, прежде всего, мешают бороться с этой заразой… Здесь не может быть политики. Самое главное — это защитить наши страны от наркоугрозы, которая действует неизбирательно», — добавил замминистра.