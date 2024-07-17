МВД: европейские коллеги прекратили сотрудничество по борьбе с наркомафией

Казакевич отметил, что в рамках ОДКБ силовики постоянно и успешно борются не только с наркотрафиком, но с изготовлением наркотиков. В этом году в Беларуси выявлены три нарколаборатории, а в России коллеги пресекли работу такого же количества подпольных лабораторий.