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МВД: европейские коллеги прекратили сотрудничество по борьбе с наркомафией

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Противодействовать наркотрафику можно только во взаимодействии со правоохранителями других стран, заявил журналистам замминистра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Источник: Sputnik.by

«Очень печально, что наши европейские коллеги фактически прекратили сотрудничество с республикой. Не могу обратить внимание на тот факт, что под любыми предлогами Евросоюз, прежде всего в лице Польши, Литвы и Латвии, схлопывает наши границы. Препятствует пересечению нашими гражданами… Что не мешает организовывать незаконный наркотрафик», — сказал Казакевич.

Он подчеркнул, что наркодилеры, как правило, используют Беларусь для транзита своего товара в Россию.

«В этом году мы зафиксировали 27 случаев незаконного перемещения наркотиков и психотропов и пресекли деятельность 17 каналов. В основном (был транзит — Sputnik) на территорию Российской Федерации», — пояснил представитель МВД.

Иногда части крупных партий наркотиков возвращаются в Беларусь по схеме «реэкспорта».

Как пояснили в МВД, курьер может везти от 500 грамм до нескольких килограммов.

Казакевич отметил, что в рамках ОДКБ силовики постоянно и успешно борются не только с наркотрафиком, но с изготовлением наркотиков. В этом году в Беларуси выявлены три нарколаборатории, а в России коллеги пресекли работу такого же количества подпольных лабораторий.

«У наркодилеров любовь, дружба и понимание. У них полный интернационал, а надуманные санкции, прежде всего, мешают бороться с этой заразой… Здесь не может быть политики. Самое главное — это защитить наши страны от наркоугрозы, которая действует неизбирательно», — добавил замминистра.