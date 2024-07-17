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Алаудинов заявил, что для завершения СВО в 2024 году есть все предпосылки

По мнению генерал-майора, в Киеве уже понимают, что «война уже проиграна».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специальная военная операция (СВО) завершится до конца 2024 года, для этого есть все предпосылки. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Трампы, Зеленские, иже подобные они приходят и уходят, мы же большей своей частью полагаемся только на Бога. Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше, чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки, я как-то все равно ориентируюсь на Священное писание больше, поэтому уверенность моя исходит непосредственно из этого», — сказал он в эфире Первого канала.

По мнению Алаудинова, в Киеве уже понимают, что «война уже проиграна». «Мы с вами видим, что на передовой азовцы (“Азов” признан террористической организацией и запрещен в РФ — прим. ТАСС), фашисты, убивают безоружных ребят, готовых сдаться в плен», — подчеркнул генерал-майор.