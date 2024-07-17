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Президент поручил создать Центры устойчивого развития во всех регионах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент поручил создать Центры устойчивого развития во всех министерствах и региональных хокимиятах, передает корреспондент Podrobno.uz.

На селекторном совещании по анализу обеспечения темпов экономического роста в регионах Шавкат Мирзиёев отметил, что в этом году предприятиями регионов республики произведено продукции на 164 триллиона сумов, рост составил 8,6%.

В частности, региональный промышленный рост в 87 районах оказался выше республиканского показателя. Однако в некоторых районах снизилось промышленное производство, а в некоторых — осталось на прежнем уровне.

Глава государства подчеркнул, что в стране восстановили 295 предприятий, которые работали не на полную мощность. Благодаря этому объем производства увеличился на 390 миллиардов сумов.

Президент поручил чиновникам решить проблемы еще двух тысяч неработающих предприятий и восстановить объемы их производства до конца года.

В целом была отмечена необходимость создания Центров устойчивого развития во всех министерствах и региональных хокимиятах.

Глава государства поручил использовать возможности семи центров экономических исследований и университетов, чтобы снизить затраты, открыть пути на перспективные рынки, быстро и прозрачно решать вопросы предпринимателей в регионах.

Шавкат Мирзиеев
экономика