Молдавия назвала приднестровских и российских военных угрозой безопасности

В стратегии также говорится, что одной из задач властей является улучшение позиций Молдавии в рейтинге Global Firepower, оценивающем военную мощь стран, в которой республика занимает 144 место из 145. По плану, к 2029 году страна должна подняться на пять позиций, а к 2034 — на десять. В документе также подчеркивается, что тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. При этом Молдавия не отказывается от нейтрального статуса. Сейчас страна участвует в 18 программах НАТО.