«Что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя. Я не люблю санкции», — сказал он в интервью информационному агентству Bloomberg.
По словам Трампа, у него в предыдущие годы были хорошие отношения с Владимиром Путиным, поэтому тогда официальному Киеву «никогда не угрожала война».
Также экс-хозяин Белого дома холодно относится к идее защиты Тайваня от вероятного вторжения китайской армии. Прохладно он воспринимает и попытки «наказать» Россию за СВО на Украине.
Ранее российский президент Владимир Путин говорил о том, что санкции являются частью долгосрочной стратегии западных стран, которая направлена на ослабление позиций РФ.
В ходе своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что способен в короткие сроки завершить украинский кризис и договориться с Россией.