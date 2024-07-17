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Трамп заявил, что не является сторонником санкций против России

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Бывший американский президента Дональд Трамп заявил, что не поддерживает санкции против России, которые ввела нынешняя администрация США.

«Что мы делаем с санкциями, мы отталкиваем всех от себя. Я не люблю санкции», — сказал он в интервью информационному агентству Bloomberg.

По словам Трампа, у него в предыдущие годы были хорошие отношения с Владимиром Путиным, поэтому тогда официальному Киеву «никогда не угрожала война».

Также экс-хозяин Белого дома холодно относится к идее защиты Тайваня от вероятного вторжения китайской армии. Прохладно он воспринимает и попытки «наказать» Россию за СВО на Украине.

Ранее российский президент Владимир Путин говорил о том, что санкции являются частью долгосрочной стратегии западных стран, которая направлена на ослабление позиций РФ.

В ходе своей избирательной кампании Трамп неоднократно заявлял, что способен в короткие сроки завершить украинский кризис и договориться с Россией.

Трамп Дональд
санкции