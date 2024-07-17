Омские депутаты приняли отчёт мэра

Сегодня прошло последнее заседание Омского городского Совета. Главным его вопросом стал отчёт мэра Сергея Шелеста о работе, проделанной городской администрацией в прошлом году.
Градоначальник особо остановился на капитальном ремонте школ, назвав эту задачу одной из самых сложных и масштабных. Также Шелест отметил ремонт дорог и мостов, развитие социальной инфраструктуры и реализацию национальных проектов.
Прозвучали в докладе Шелеста и задачи на будущее. Он заявил о возможном выделении Омску 1 млрд рублей на приобретение коммунальной техники. Также мэр заявил, что в скором времени должна быть решена проблема строительства линий наружного освещения.
Депутаты горсовета имели возможность заранее задать вопросы градоначальнику в письменном виде и получить ответы во время сегодняшнего доклада. В итоге парламентарии приняли отчёт о работе, проделанной городской администрацией.