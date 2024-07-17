Красносельский: переговоры о переходе на законы ЕС Кишинев Тирасполю не предлагал

Ранее вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов заявила, что власти страны уже предложили Тирасполю обсудить возможное сотрудничество в этой сфере, и сейчас они «ждут ответа».
«Что касается конкретного заявления молдавского чиновника, то оно не соответствует действительности. Такого рода спекуляции, намеренно смещающие акценты в политическую сторону, не помогают поиску взаимопонимания, а наоборот, затрудняют его».
По его словам, принятое Молдовой без согласования с Приднестровьем решение о начале переговоров с ЕС противоречит имеющимся договоренностям и кардинально нарушает базовые принципы международного диалога.
Более того, и сам Евросоюз, отмечает Красносельский, «будучи в статусе “наблюдателя” в формате “5+2”, делает вид, что можно проигнорировать мнение почти полумиллионного населения» Приднестровья.