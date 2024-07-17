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Красносельский: переговоры о переходе на законы ЕС Кишинев Тирасполю не предлагал

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Кишинев не предлагал Тирасполю начало переговоров о переходе ПМР на европейское законодательство, заявил в интервью РИА Новости лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Источник: Sputnik.md

Ранее вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов заявила, что власти страны уже предложили Тирасполю обсудить возможное сотрудничество в этой сфере, и сейчас они «ждут ответа».

«Что касается конкретного заявления молдавского чиновника, то оно не соответствует действительности. Такого рода спекуляции, намеренно смещающие акценты в политическую сторону, не помогают поиску взаимопонимания, а наоборот, затрудняют его».

сказал Красносельский.

По его словам, принятое Молдовой без согласования с Приднестровьем решение о начале переговоров с ЕС противоречит имеющимся договоренностям и кардинально нарушает базовые принципы международного диалога.

Более того, и сам Евросоюз, отмечает Красносельский, «будучи в статусе “наблюдателя” в формате “5+2”, делает вид, что можно проигнорировать мнение почти полумиллионного населения» Приднестровья.

ЕС