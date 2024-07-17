ФБР раскрыло новые подробности о личности стрелявшего в Трампа Крукса

Одноклассники в старшей школе Бетел-Парк описывали его как умного, но сдержанного. Его часто видели в наушниках, за обедом он предпочитал сидеть в одиночестве, глядя в свой телефон. Некоторые рассказывали, что ученики часто высмеивали его за одежду и маску, которую он продолжал носить и после окончания пандемии COVID. «Его травили почти каждый день. Он был просто изгоем», — сказал его одноклассник Джейсон Колер.