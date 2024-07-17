В Приднестровье заявили об ударе по будущему промышленности

Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам «Молдавизолит», «Электромаш» и «Потенциал», назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
«Давление Молдовы наносит урон экономике Приднестровья. Действия Кишинёва привели к фактической остановке работы ряда крупных промышленных предприятий с уникальными кадрами, востребованной продукцией и широкой географией поставок. Это — удар по бюджету республики прямо сейчас и по будущему приднестровской промышленности в целом», — сказал Красносельский.
Глава ПМР также напомнил, что в начале этого года Тирасполь столкнулся с необоснованным решением взимать таможенные пошлины с приднестровских экономических агентов. По его словам, только прямые потери от этих поборов уже исчисляются миллионами долларов.
«А ведь есть еще косвенный ущерб — в виде падения внешнеторгового оборота, существенного снижения деловой активности, роста инфляции
Лидер Приднестровья обратил внимание на то, что крупные суммы недополучает бюджет непризнанной республики, который носит социально ориентированный характер.
«Наш приоритет — обеспечение людей пенсиями, пособиями и зарплатами, и на данный момент мы выполняем эти обязательства перед нашими гражданами своевременно и в полном объеме. Однако экономическая блокада со стороны Молдовы объективно сокращает возможности Приднестровья. Приходится урезать программы развития, отказывать от социальных, инфраструктурных проектов. Фактически из режима развития республика вынужденно переходит в режим выживания», — подытожил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.