Мэр Братска объявил о «водной амнистии» для частного сектора

«Пока мы не будем понимать расход воды окончательный, мы не сможем выйти на решения по насосам, по рабочему давлению и диаметром входных трубопроводов. Я говорю о тех подключениях к сетям, которые ещё не узаконены. Расход воды есть, но он не подсчитан. Поэтому сегодня на совещании мы договорились, что объявляем так называемую амнистию до конца ноября. Каждый житель индивидуальной части всех районов города, у которого не оформлены подключения, нужно прийти в “Водоканал” и эти подключения оформить законным образом. Чтобы специалисты “Водоканала” понимали, какой в итоге будет расход воды, — сказал Сергей Серебренников. — Уважаемые жители частного сектора! Приходите в “Водоканал” — никаких штрафных санкций не будет. Главное, оформить все подключения в законном порядке. На следующий год планируем финансирование для продолжения модернизации сетей водоснабжения, чтобы довести давление до уровня, которое должно быть на выходе в каждом доме».