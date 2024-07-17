Мэр Братска объявил о «водной амнистии» для частного сектора

По словам мэра, подобная мера поможет определить реальный расход холодной воды для районов с индивидуальной жилой застройкой. Впоследствии это поможет модернизации системы водоснабжения.
«Пока мы не будем понимать расход воды окончательный, мы не сможем выйти на решения по насосам, по рабочему давлению и диаметром входных трубопроводов. Я говорю о тех подключениях к сетям, которые ещё не узаконены. Расход воды есть, но он не подсчитан. Поэтому сегодня на совещании мы договорились, что объявляем так называемую амнистию до конца ноября. Каждый житель индивидуальной части всех районов города, у которого не оформлены подключения, нужно прийти в “Водоканал” и эти подключения оформить законным образом. Чтобы специалисты “Водоканала” понимали, какой в итоге будет расход воды, — сказал Сергей Серебренников. — Уважаемые жители частного сектора! Приходите в “Водоканал” — никаких штрафных санкций не будет. Главное, оформить все подключения в законном порядке. На следующий год планируем финансирование для продолжения модернизации сетей водоснабжения, чтобы довести давление до уровня, которое должно быть на выходе в каждом доме».
На совещании, которое прошло в Управлении по Падунскому району, подняли проблему с водоснабжением частного сектора. Она периодически возникает в летний период, когда расходы холодной воды резко возрастают. Из-за небольшого напора и большого числа потребителей до некоторых вода просто не доходит.
В сообщении мэрии уточняется, что причина, как в нелегальных врезках, так и в самих сетях холодного водоснабжения, которые прокладывались с развитием города — у некоторых действующих водоводов трубы зауженного диаметра. В Падунском районе выявлено три участка с такими водоводами. В этом и следующем годах проведут ряд мероприятий, который позволит увеличить объём подачи воды на этих участках.