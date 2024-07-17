На службу ВС Узбекистана поступят новые отечественные бронемашины. Видео

В то время как «Арслан» используется для ведения общевойскового боя, «Тарлан» будет применяться для выполнения специальных операций в зонах повышенного риска и в условиях городской застройки, защищая группы спецназа от мелкокалиберного оружия и обеспечивая поддержку тяжелым видам техники. В отличие от своего более массивного «собрата», «Тарлон» оснащен большим количеством электроники, что позволяет личному составу машины эффективно работать в условиях плохой видимости или при наличии средств радиоэлектронной борьбы.