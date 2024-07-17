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На службу ВС Узбекистана поступят новые отечественные бронемашины. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Современные отечественные БТР «Арслан» и бронеавтомобиль «Тарлан-М» будут вскоре поступать на вооружение регулярной армии Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

О новых машинах известно, что они полностью разработаны по техническому заданию вооруженных сил Узбекистана и соответствуют современным стандартам НАТО.

Боевые машины снабжены передовыми оптическими системами, которые позволяют вести наблюдение и прицельный огонь с большого расстояния, а также несут на борту тепловизионный комплекс, дающий возможность видеть там, где бессилен человеческий глаз.

Броня «Арслана» защищает личный состав от стрелкового оружия и мин на поле боя, а 30 миллиметровая пушка бронемашины позволяет эффективно уничтожать живую силу неприятеля и не менее эффективно поражать легкую бронетехнику и низколетящие воздушные цели.

В то время как «Арслан» используется для ведения общевойскового боя, «Тарлан» будет применяться для выполнения специальных операций в зонах повышенного риска и в условиях городской застройки, защищая группы спецназа от мелкокалиберного оружия и обеспечивая поддержку тяжелым видам техники. В отличие от своего более массивного «собрата», «Тарлон» оснащен большим количеством электроники, что позволяет личному составу машины эффективно работать в условиях плохой видимости или при наличии средств радиоэлектронной борьбы.