Экс-глава Гагаузии объявила об участии в президентских выборах в Молдавии

«Моя предвыборная программа будет сосредоточена исключительно на конкретных проблемах людей и их решениях. Я знаю эти проблемы, потому что я всегда рядом с людьми, всегда вместе с ними. Я знаю, что беспокоит людей и чего они ждут. Я иду в президенты, чтобы гарантировать мир и вернуть людям веру в будущее Молдавии», — заявила Влах журналистам в Кишиневе на брифинге.